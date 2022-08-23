Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що на лінії розмежування.

Вночі окупанти знову обстріляли Миколаївщину.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Тривають обстріли Широківської громади... 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00, були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає", - зазначив він.

За словами Кіма, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, які знаходяться на лінії розмежування.

"Так, вночі, 23 серпня, о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна", - розповів голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кім заявив, що Миколаїв не збираються закривати на День Незалежності України, у період з 23-24 серпня. При цьому він попросив усім бути обережними у зв'язку із погрозами росіян бити по пунктах ухвалення рішень. За словами Кіма, він готує окреме розпорядження, щоб всі по можливості працювали у ці дні дистанційно.

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