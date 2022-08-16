Почалася перестрілка, і окупантам довелося відійти.

Минулої ночі в Херсонській області ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася пробратися в тил українських військ в регіоні. Прорив вдалося присікти: зав'язався стрілецький бій, і російським окупантам довелося відступити.

Такою інформацією поділилися в оперативному командуванні "Південь" у свіжому звіті про ситуацію на фронті.

"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад. Втрати ворога уточнюються", — повідомили в ОК "Південь".

Вночі ворог також атакував позиції ЗСУ на півдні України із застосуванням гелікоптера. Обійшлося без втрат. При цьому основна тактика рашистів зі ставкою на авіаційні та ракетно-артилерійські удари не змінилася.

Нагадаємо, за минулу добу на півдні країни вдалося ліквідувати 23 окупантів. Українські захисники також знищили два опорні пункти та два райони зосередження озброєння ворога.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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