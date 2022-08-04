Затриманими займеться Служба безпеки України

Правоохоронці затримали в лісі Бучанської громади Київської області сім чоловіків. Їх підозрюють у причетності до ДРГ.

Про це повідомляє Telegram-канал стратегічних комунікацій ВСУ.

"Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання в лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять в заростях", - йдеться в повідомленні.

Далі затриманими займеться Служба безпеки України для встановлення їх намірів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Броварському районі Київщини спіймали шість російських солдатів, які ховалися в лісовій хатинці. Вони бігли з поля бою, щоб не стати трупами. Дезертири ховалися більше чотирьох місяців і звичайно застали деокупацію регіону, коли збройні сили України прогнали загарбників.

Подібний випадок був в Ірпені, коли бурята-кулеметника знайшли в погребі сільського будинку. Він там ховався і харчувався консервацією мешканців будинку. Також були зафіксовані випадки в Чернігівській області, коли окупанти втекли з поля бою і ховалися в лісових заростях.

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