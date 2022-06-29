У ролику показується, як бійці пересуваються і завдають ударів по ворожих позиціях.

Воїни "Інтернаціонального легіону" показали уривки боїв на території Сєвєродонецька. На відео демонструється зміна позицій і удари по ворогу з ПЗРК.

Ролик опублікував прес-центр Сухопутних військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Перші кадри демонструють поїздку десь на околицях або в передмісті Сєвєродонецька. Всюди видно руйнування, а на узбіччях стоять знищені автомобілі.

Потім в ролику показується, як загін змінює позиції в будівлях і здійснює перебіжки. А найцікавіший момент присутній на 47 секунді. У цьому фрагменті бійці "Інтернаціонального легіону" завдають ударів з ПЗРК по ворогу. Вони ховаються за зламаною технікою, стріляють і швидко повертаються в укриття.

Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і прес-центр Генштабу.

При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. З укріплених рубежів в Лисичанську українські воїни в майбутньому зможуть розвинути ефективний контрнаступ.

За словами заступника командира батальйону "Свобода" Володимира Назаренка, основною проблемою у Сєвєродонецьку стала логістика і відсутність комунікацій. Ворог знищив мости, а спорудити понтонні переправи не вдалося.

Як заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович, після відходу основних військ у місті ще залишався український спецназ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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