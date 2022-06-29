Воїни "Інтернаціонального легіону" показали уривки боїв на території Сєвєродонецька. На відео демонструється зміна позицій і удари по ворогу з ПЗРК.
Ролик опублікував прес-центр Сухопутних військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Перші кадри демонструють поїздку десь на околицях або в передмісті Сєвєродонецька. Всюди видно руйнування, а на узбіччях стоять знищені автомобілі.
Потім в ролику показується, як загін змінює позиції в будівлях і здійснює перебіжки. А найцікавіший момент присутній на 47 секунді. У цьому фрагменті бійці "Інтернаціонального легіону" завдають ударів з ПЗРК по ворогу. Вони ховаються за зламаною технікою, стріляють і швидко повертаються в укриття.
Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і прес-центр Генштабу.
При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.
У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. З укріплених рубежів в Лисичанську українські воїни в майбутньому зможуть розвинути ефективний контрнаступ.
За словами заступника командира батальйону "Свобода" Володимира Назаренка, основною проблемою у Сєвєродонецьку стала логістика і відсутність комунікацій. Ворог знищив мости, а спорудити понтонні переправи не вдалося.
Як заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович, після відходу основних військ у місті ще залишався український спецназ.
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