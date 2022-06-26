Арестович заявив, що у командування наших військ є задум, і воно його втілює в життя.

У захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області все ще залишається український спецназ.

Про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Там (у Сєвєродонецьку) пустують наші групи спецназу, наводячи нашу артилерію на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде певний рух, йде боротьба", - заявив Арестович.

Арестович додав, що у командування наших військ є задум, і воно його втілює в життя.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

24 червня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і прес-центр Генштабу.

При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. Розміщення на укріплених рубежах у Лисичанську дозволить українським захисникам надалі розвинути ефективний контрнаступ.

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