Після знищення мостів виникли проблеми з доставкою боєприпасів та евакуацією поранених.

Коли російські окупанти знищили мости в Сєвєродонецьку, українські захисники почали відчувати проблеми з доставкою ресурсів та евакуацією поранених. А понтонні переправи і броди організувати не вдалося. В результаті ЗСУ були змушені відійти з населеного пункту.

Про це в інтерв'ю порталу НВ розповів заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. Він був у складі підрозділів, які воювали в місті.

"Насправді, найголовніша проблема Сєвєродонецька — сумнівне керівництво, яке додумалося робити ротацію військ в умовах, коли немає мостових сполучень, немає понтонної переправи [між Лисичанськом та Сєвєродонецьком]. Підвозити боєприпаси для танків, мінометів човнами неможливо. Не було зроблено нормальних бродів, понтонних переправ. Я вже мовчу про швидку евакуацію поранених", — заявив Назаренко.

За словами військового, без налагодженої логістики та комунікації ефективно протистояти окупантам було неможливо, не кажучи вже про контрнаступ. Заступник командира "Свободи" вважає, що Сєвєродонецьк можна було відбити, якби прийшло підкріплення — добре навчені і високомотивовані підрозділи.

Поки росіяни не знищили мости, ЗСУ ефективно обороняли місто і переходили в контратаки. Як стверджує Назаренко, українські захисники "майже звільнили" місто.

"Сєвєродонецьк можна було б і повністю звільнити, якби генерали, які відповідали за даний сектор, вирішили проблеми з підвезенням, з комунікаціями. Але ситуація сильно ускладнилася, коли були знищені всі мостові переправи і не були наведені понтони", — додав Назаренко.

Заступник командира "Свободи" також розповів, як його підрозділ відходив з Сєвєродонецька. Угруповання виявилося розділене на дві частини, і кожна з них перебувала "майже в оперативному оточенні". Прориватися довелося з боєм і під постійними обстрілами.

Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і прес-центр Генштабу.

При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. Розміщення на укріплених рубежах у Лисичанську дозволить українським захисникам надалі розвинути ефективний контрнаступ.

Війна Російської Федерації проти України

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