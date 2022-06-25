У Міноборони просять до оприлюднення інформації Генштабу публічно не повідомляти про просування підрозділів української армії.

Військова операція Збройних сил України біля Сєвєродонецька була зірвана через повідомлення про ситуацію цивільних осіб у соцмережах.

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що до оприлюднення офіційної інформації Генштабу Збройних сил публічно не можна повідомляти про вихід чи заходження підрозділів ЗСУ в населені пункти, бо це шкодить нашим військовим.

"Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час - добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші", - зазначила Маляр.

За її словами, все, про що можна в цей момент говорити, говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони, які скоординовані інформаційно.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - заявила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, зранку 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українських військових доведеться відводити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях не має сенсу.

Вас також можуть зацікавити новини: