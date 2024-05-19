Під час другої фази росіяни можуть спробувати створити "буферну зону" або просунутись вглиб української території.

Російські окупанти зосередились на захопленні Вовчанська, оскільки це дозволить їм отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

Як повідомляє ISW, захоплення цього міста є частиною першої фази спроби наступу РФ на півночі Харківської області. Ворожа армія завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від водного об'єкта, щоб підвищити свої шанси на руйнування наземних ліній зв'язку ЗСУ і швидке захоплення Вовчанська.

За словами аналітиків, росіяни завдають більшу кількість ударів саме по цьому місту, ніж в інших місцях уздовж кордону. Крім того, ймовірно, вони перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

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На думку експертів, Вовчанськ обрали як ключову тактичну ціль, бо це найбільший населений пункт безпосередньо поряд з російським кордоном. Його окупація забезпечила б ворожим силам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази наступальної операції.

Водночас навіть в ISW поки не знають, якою саме буда друга фаза. Росіяни можуть обрати пріоритетом просування на півночі Харківської області або ж розширення так званої "буферної зони" вздовж кордону та просування в межах ефективної дальності дії ствольної артилерії до Харкова та його околиць.

Крім того, загарбники можуть спробувати у разі захоплення Вовчанська просунутись в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання, що обороняється на Куп'янському напрямку.

Бої у Харківській області

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ російських військ в Харківській області може бути лише "першою хвилею", за якою будуть й наступні. На думку голови держави, окупанти можуть спробувати атакувати Харків.

За останніми даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, Збройні сили України намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, росіяни просунулися на території Харківської області приблизно до 10 кілометрів. За його словами, під час перших спроб наступати ворог використав 2 полки в напрямку Липців та Вовчанська.

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