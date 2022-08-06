Враг вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів.

Ворог провів дистанційне мінування місцевості на Слобожанському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

Війна в Україні: актуальні дані

Українські військові минулої доби ліквідували на півдні України ще 79 російських окупантів та знищили велику кількість техніки.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за 5 серпня.

Зазначається, що ЗСУ в п'ятницю завдали 4 авіаційних удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах. Також свої вогневі задачі виконували ракетно-артилерійські підрозділи.

В ОК "Південь" також додали, що наразі в Чорному морі 9 ворожих бойових кораблів і катерів маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укриваються в пунктах базування.

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