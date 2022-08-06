Українські захисники в п'ятницю завдали 4 авіаційних удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів.

Українські військові минулої доби ліквідували на півдні України ще 79 російських окупантів та знищили купу техніки.

Про це йдеться в зведенні оперативного командування "Південь" за 5 серпня.

Зазначається, що ЗСУ в п'ятницю завдали 4 авіаційних удари по скупченню противника, 2 опорних пунктах і складу боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах. Також свої вогневі задачі виконували ракетно-артилерійські підрозділи.

"Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці "Мста-С" і артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Також уражено 2 пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, 1 командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено 6 складів боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" також додали, що наразі в Чорному морі 9 ворожих бойових кораблів і катерів маневрують поблизу кримського узбережжя, решта укривається в пунктах базування.

"На бойовому чергуванні 2 надводні та 2 підводні носії крилатих ракет типу "Калібр", а також 1 великий десантний корабель", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що українська авіація завдала наймасовішого удару по позиціях російських окупантів у Херсонській області. Зокрема, за раз приблизно 8-10 українських літаків в одному нальоті завдавали ударів.

За його словами, російське ППО або взагалі вже не працює на Херсонську область, або дуже обмежене у своїх можливостях,

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