Окупанти не припиняють обстрілювати Харків, Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони.

У Харківській області внаслідок обстрілів російських загарбників минулої доби 9 людей зазнали поранень, загинула жінка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені. Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - повідомив Синєгубов.

Він також додав, що російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків. Так, минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння, офісна будівля в центрі міста.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 25 червня окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

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