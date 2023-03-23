Водночас у командуванні ДШВ спростовують, що офіцера понизили у посаді.

Комбат Анатолій Козел із позивним "Купол" прокоментував своє інтервʼю The Washington Post, після якого його понизили на посаді. Офіцер наголосив, що вдався до публічної критики української влади, щоб змінити українську армію на краще, а не "втоптати її у бруд". Однак кінцевий варіант інтерв'ю йому самому здався "не таким".

"Говорив щиро, довго, як умів. Розповів і забув – на фронті є більш важливі справи. Але коли зчинився галас, передивився кінцевий результат і сам був вражений, наскільки все якось не так", – зазначив "Купол" у Facebook.

"Купол" додав, що The Washington Post не вказали його тезу про те, що бригади ДШВ не виводили на відновлення, хоч вони цього і потребують. Крім цього, воїн додав, що інтерв'ю відбулося у тяжкий період дуже важких боїв. Зважаючи на це він "дозволив собі зайві емоції".

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Воїн підкреслив, що зараз триває конструктивний діалог із керівництвом ДШВ.

Водночас у командуванні ДШВ роз'яснили ситуацію з пониженням "Купола" у посаді після скандального інтерв'ю. Заступник начальника штабу командування ДШВ Віктор Люльчак на брифінгу заявив, що "Купол" отримав рівнозначну посаду, а надалі може стати командиром бригади.

Скандальне інтерв'ю "Купола"

В інтерв'ю The Washington Post комбат "Купол" заявив, що втратив у боях з російськими окупантами 100 з 500 бійців. На заміну приїхало 100 нових солдатів, але їм не дали часу на підготовку. Офіцер заявив, що новобранці все кидали і тікали, бо боялися стріляти.

Критика військовослужбовцем військового керівництва вилилась у пониження його звання до заступника командира батальйону навчального центру. "Купол" у відповідь написав рапорт на звільнення.

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