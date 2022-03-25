ЗСУ за місяць уже знищили понад 15 тисяч російських загарбників.

Серед окупантів зростає кількість тих, хто переходить на бік України, щоб боротися з режимом президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться у повідомленні.

За останньою оцінкою Пентагону, бойова міць російських військових впала нижче за 90%. Противник зіштовхується з проблемами поставок продуктів й палива.

З початку повномасштабного вторгнення російському війську не вдалося захопити ні Київ, ні інші великі міста, а деякі тимчасово захоплені населені пункти через масштабний спротив українців окупантам досі не вдається повноцінно контролювати.

Всі ці проблеми відбиваються на бойовому духу окупантів.

Кремль зібрав понад 150 тисяч військових навколо України до вторгнення, а також літаки, артилерію, танки та інші вогневі сили.

ЗСУ за місяць уже знищили понад 15 тисяч російських загарбників.

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