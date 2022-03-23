У Пентагоні зазначили, що у окупантів накопичилося багато проблем, у тому числі і з логістикою.

Російська армія зазнала значних втрат особового складу і техніки в Україні. Бойова міць окупант впала нижче 90% у порівнянні з початку повномасштабного нападу на Україну.

Про це пише The Guardian.

Відзначається, що російські війська зазнають значних втрат, але ресурси у Росії ще є. За оцінками США, Кремль зібрав понад 150 тисяч військових навколо України до вторгнення, а також літаки, артилерію, танки та інші вогневі сили.

"Ми оцінюємо бойову міць Росії трохи нижче 90%. Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили дуже багато сил з початку осені", - розповів співробітник Міноборони США.

При цьому він заявив, що у російської армії низький моральний дух, проблеми командування і контролю, опір призовників і проблеми з наступом на Київ.

"Вони знаходяться приблизно в 30 кілометрах на схід від Києва, де і були минулого тижня. Ми як і раніше оцінюємо, що росіяни мають проблеми з моральним духом на різних рівнях і в різних місцях... Вони не очікували такого рівня опору. Деяким з них (призовників, - ред.) не сказали, що вони дійсно збираються робити всередині України. Ми знаємо, що вони покладалися на призовників, і вони ще сподіваються. Я маю на увазі, що все ж це була значною мірою призовна армія. І тому це дуже молоді люди, які не мають багато досвіду роботи з солдатами та, як бачимо, всі ці фактори об'єднуються, що впливає на їх моральний дух", - йдеться в повідомленні

Крім того, російські військові страждають через проблеми з логістикою

"Ми вважаємо, що у них проблеми з командуванням і управлінням не тільки з точки зору комунікацій. Я маю на увазі, що вони просто не були повністю підготовлені до операцій такої інтенсивності протягом такого довгого часу на стільки різних атак", - пояснили в Пентагоні.

Також у США підкреслили, що Москва не досягла своїх цілей в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, британська розвідка повідомила, що російські війська намагаються взяти в оточення українських військових, які захищають східні регіони України.

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