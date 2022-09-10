За його словами, росіяни навіть "випереджують графік".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "справжніми цілями" Росії у війні були повернення Україні Криму та розширення НАТО.

Про це він написав у Twitter.

"Реальні цілі російської "СВО", про які не сказали на Радбезі РФ: 1. Ліквідація анклавів "ЛДНР". 2. Повернення Криму до України. 3. Розширення НАТО", - написав Подоляк.

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У списку "цілей" Подоляк також згадав відмову від газової монополії у Європі, руйнування економіки РФ, ізоляцію та залізну завісу.

"Все йде за планом, випереджаючи графік", – підсумував Подоляк.

Війна в Україні: що відомо

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

Як раніше повідомлялося, на півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон.

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