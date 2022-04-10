У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях.

Російські окупанти наполегливо намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка. Однак штурм на Південнобузькому напрямку знов не дав противнику бажаного результату.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, під час чергового наступу ворог втратив майже роту тактичної групи особового складу.

Невтішна ситуація і з технікою окупантів.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.

Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Ярославської області РФ для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Раніше повідомлялося, що воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову колону техніки російських окупантів. Зокрема, воїни поділилися серією фото знищеної броні та пожартували про "міць" російської армії.

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