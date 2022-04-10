Російські окупанти наполегливо намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка. Однак штурм на Південнобузькому напрямку знов не дав противнику бажаного результату.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, під час чергового наступу ворог втратив майже роту тактичної групи особового складу.
Невтішна ситуація і з технікою окупантів.
У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.
Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.
Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території Ярославської області РФ для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.
На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.
Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 4 крилаті ракети.
Раніше повідомлялося, що воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову колону техніки російських окупантів. Зокрема, воїни поділилися серією фото знищеної броні та пожартували про "міць" російської армії.