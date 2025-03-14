Було влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Далекобійні дрони Служби безпеки України завдали ударів по двох газокомпресорних станціях "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовська область). Про це повідомили джерела УНІАН у спецслужбі.

Зокрема, на відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету РФ, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.

Крім того, українські бійці атакували ще три важливі об'єкти російських окупантів. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також в ніч на 11 березня Сили оборони завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України. Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

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