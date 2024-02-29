Є певна пауза, набагато менше ворог використоввує тактичну авіацію.

Уроки, які засвоює ворожа авіація на сході, де було збито кілька російських літаків, передаються і на південь.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що росіяни зараз певною мірою обмежені у використанні керованих авіабомб, зокрема, і в Кринках.

"Ми бачимо, що немає використання авіації в тому об’ємі, в якому раніше ворог собі дозволяв, в тому числі з бомбардуванням позицій в Кринках, І на сьогодні, ми можемо казати, що маємо певну паузу на певному проміжку часу", - сказала Гуменюк.

За її словами, тільки одна керована авіабомба протягом чотирьох діб була спрямована по правому берегу Дніпра. "І побачивши, що фактично одночасно з цим пуском керованої авіабомби на сході відбулося збиття чергового літака Су, ворог повернувся на вихідне летовище. Більше застосовання тактичної авіації з пуском керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності ми не спостерігали. Але ми бачимо, що вони зараз переключаються на стратегічну авіацію, яку піднімали над акваторією Чорного моря, намагаючись там провести пуски ракет Х-22", - розповіла Гуменюк.

Збиття російських літаків: останні втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за останні дні українські сили збили понад 10 російських літаків. У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України пояснили, що для запуску КАБів окупантам треба підлітати ближче, де їх і збивають наші бійці.

Речник Повтіряних сил Юрій Ігнат зазначив, що в української армії з'являється все більше засобів, які дозволяють бити окупантів на дальніх підступах.

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