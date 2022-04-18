На Харківщині Збройні сили України сьогодні збили ворожий літак.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону UAРазом.
"Сьогодні поблизу міста Балаклія ми збили ворожий літак", - зазначив він, інформуючи про поточну ситуацію в області щодо військових дій.
За його словами, "найгарячішою точкою" в області залишається Ізюмський напрямок.
"Наші збройні сили ведуть активний спротив, тримають свої позиції, які постійно намагається прорвати ворог, але йому це не вдається", - сказав Синєгубов.
Він розповів про ситуацію на окупованих територіях області.
Так, за його інформацією, в Ізюмі окупанти вже два дні намагаються закликати населення ставати до лав їх збройних сил.
"Настільки в них плачевний стан справ, що вони намагаються мобілізувати партіотично налаштованих людей, які тримаються і навіть не покидають Ізюм. Хоча їх намагаються вивезти силоміць на територію РФ", - сказав голова ОВА.
Щодо Куп’янська та Вовчанська, за словами Синєгубова, ворог там намагався встановити свій режим, контроль, але люди не приймають цього, налаштовані партіотично.
"У нас є з цими людьми контакт", - запевнив Синєгубов.
Він нагадав, що меру Куп’янська пред’явлено заочно підозру про державну зраду. Також є інформація, що мер міста Балаклія разом з сім’єю виїхав за межі України, як тільки дізнався, що порушено кримінальне провадження за ознаками державної зради відносно його дій.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували капітана російського десантного корабля "Цезар Куніков".