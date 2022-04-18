В Ізюмі окупанти вже два дні намагаються мобілізувати патріотично налаштованих мешканців, настільки в рашистів вже плачевний стан.

На Харківщині Збройні сили України сьогодні збили ворожий літак.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону UAРазом.

"Сьогодні поблизу міста Балаклія ми збили ворожий літак", - зазначив він, інформуючи про поточну ситуацію в області щодо військових дій.

За його словами, "найгарячішою точкою" в області залишається Ізюмський напрямок.

"Наші збройні сили ведуть активний спротив, тримають свої позиції, які постійно намагається прорвати ворог, але йому це не вдається", - сказав Синєгубов.

Він розповів про ситуацію на окупованих територіях області.

Так, за його інформацією, в Ізюмі окупанти вже два дні намагаються закликати населення ставати до лав їх збройних сил.

"Настільки в них плачевний стан справ, що вони намагаються мобілізувати партіотично налаштованих людей, які тримаються і навіть не покидають Ізюм. Хоча їх намагаються вивезти силоміць на територію РФ", - сказав голова ОВА.

Щодо Куп’янська та Вовчанська, за словами Синєгубова, ворог там намагався встановити свій режим, контроль, але люди не приймають цього, налаштовані партіотично.

"У нас є з цими людьми контакт", - запевнив Синєгубов.

Він нагадав, що меру Куп’янська пред’явлено заочно підозру про державну зраду. Також є інформація, що мер міста Балаклія разом з сім’єю виїхав за межі України, як тільки дізнався, що порушено кримінальне провадження за ознаками державної зради відносно його дій.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували капітана російського десантного корабля "Цезар Куніков".