Українські військові уразили ворожий пункт управління, район зосередження ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонних мости.

На півдні Збройні сили України за ніч ліквідували майже 30 окупантів, знищили 4 танки та бойову машину десанту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонних мости – в Дар’ївці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога складають 29 рашистів, 4 танки та бойова машина десанту", - розповів Назаров. Відео дня

За його словами, підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої, покращуючи своє положення, не допускаючи просування ворога.

Намагаючись виявити уразливі місця позицій ЗСУ, ворог активізував повітряну розвідку.

"Але нашими підрозділами влучно заземлені 3 безпілотні шпигуни у Миколаївському та Криворізькому районах", - зазначив Назаров.

Він додав, що протягом ночі ворог двічі завдав ракетного удару по Березнегуватській громаді на Миколаївщині. Крилаті ракети повітряного базування Х-22 були випущені з ворожих літаків по відкритих поверхнях. Внаслідок влучання загорілись поля, люди не постраждали.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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