Сили оборони України за увесь час повномаштабної війни вже знищили понад 205 тисяч російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205 тис. 260 (+500) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3795 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8);
- артилерійських систем – 3359 (+20);
- РСЗВ – 570;
- засоби ППО ‒ 327;
- літаків – 309;
- гелікоптерів – 296;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36);
- крилаті ракети ‒ 1015;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2);
- спеціальна техніка ‒ 444 (+4).
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Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
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