Росія продовжує втрачати особовий склад військ /  фото ua.depositphotos.com

Сили оборони України за увесь час повномаштабної війни вже знищили понад 205 тисяч російських загарбників

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 205 тис. 260 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3795 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8);
  • артилерійських систем – 3359 (+20);
  • РСЗВ – 570;
  • засоби ППО ‒ 327;
  • літаків – 309;
  • гелікоптерів – 296;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36); 
  • крилаті ракети ‒ 1015;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2); 
  • спеціальна техніка ‒ 444 (+4). 
Росія продовжує зазнавати втрат / інфографіка УНІАН

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