За минулу добу ліквідовано ще 500 загарбників.

Сили оборони України за увесь час повномаштабної війни вже знищили понад 205 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205 тис. 260 (+500) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3795 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8);

артилерійських систем – 3359 (+20);

РСЗВ – 570;

засоби ППО ‒ 327;

літаків – 309;

гелікоптерів – 296;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36);

крилаті ракети ‒ 1015;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2);

спеціальна техніка ‒ 444 (+4).

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Відео дня

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані. За його словами, у Бахмуті Росія поклала 20 тисяч військових.

Вас також можуть зацікавити новини: