Ворожі літаки збиті за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Український воїни-десантники збили два російських штурмовика Су-25 "Грач".

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 7 вересня, в одному з районів виконання завдань підрозділами протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, броньовані літаки окупантів були збиті за допомогою ПЗРК "Ігла".

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські окупаційні війська вдерлися в Україну й атакували і військові, і цивільні об'єкти. Було багато жертв та постраждалих.

Збройні сили України дають гідну відсіч противнику. Станом на 7 вересня на нашій землі знищили близько 50 610 супротивників і, зокрема, 237 ворожих літаків.

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