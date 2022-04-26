Як саме вдалося вразити ціль, не повідомляється.

У Харківській області бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили черговий вертоліт Ка-52, який любили розхвалювати кремлівські пропагандисти.

Про знищення цілі розповів прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Харківщині. За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько 16 мільйонів доларів США", — повідомили в Генштабі.

Згідно зі свіжими даними від українського командування, ЗСУ збили вже 154 гелікоптери. Скільки саме з них Ка-52, невідомо, проте українські захисники вже давно розвінчали міфи про цей гвинтокрил. Його збивали навіть за допомогою радянського ПЗРК "Ігла".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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