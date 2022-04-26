У Харківській області бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили черговий вертоліт Ка-52, який любили розхвалювати кремлівські пропагандисти.
Про знищення цілі розповів прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Харківщині. За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько 16 мільйонів доларів США", — повідомили в Генштабі.
Згідно зі свіжими даними від українського командування, ЗСУ збили вже 154 гелікоптери. Скільки саме з них Ка-52, невідомо, проте українські захисники вже давно розвінчали міфи про цей гвинтокрил. Його збивали навіть за допомогою радянського ПЗРК "Ігла".
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