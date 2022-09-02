Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Українські військові за останню добу ліквідували ще 350 російських окупанта. Загальні втрати Російської Федерації з 24 лютого близько 48,7 тисячі осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 2 вересня орієнтовно склали:

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особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2009 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин - 4366 (+21);

артилерійських систем - 1126 (+11);

РСЗВ - 289 (+2);

засоби ППО - 153 (+0);

літаків - 234 (+0);

вертольотів - 205 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);

крилаті ракети - 198 (+2);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);

спеціальна техніка - 105 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що понад 900 військових з елітних підрозділів Російської Федерації, яких ліквідували в Україні, вдалося ідентифікувати. У список входять десантники, морські піхотинці і спецназівці.

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