ЗСУ ліквідували за добу ще 350 російських окупантів / фото УНІАН

Українські військові за останню добу ліквідували ще 350 російських окупанта. Загальні втрати Російської Федерації з 24 лютого близько 48,7 тисячі осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 2 вересня орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2009 (+12) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 4366 (+21);
  • артилерійських систем - 1126 (+11);
  • РСЗВ - 289 (+2);
  • засоби ППО - 153 (+0);
  • літаків - 234 (+0);
  • вертольотів - 205 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
  • крилаті ракети - 198 (+2);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
  • спеціальна техніка - 105 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що понад 900 військових з елітних підрозділів Російської Федерації, яких ліквідували в Україні, вдалося ідентифікувати. У список входять десантники, морські піхотинці і спецназівці.

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