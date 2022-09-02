Українські військові за останню добу ліквідували ще 350 російських окупанта. Загальні втрати Російської Федерації з 24 лютого близько 48,7 тисячі осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 2 вересня орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2009 (+12) одиниць;
- бойових броньованих машин - 4366 (+21);
- артилерійських систем - 1126 (+11);
- РСЗВ - 289 (+2);
- засоби ППО - 153 (+0);
- літаків - 234 (+0);
- вертольотів - 205 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
- крилаті ракети - 198 (+2);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
- спеціальна техніка - 105 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Як раніше повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що понад 900 військових з елітних підрозділів Російської Федерації, яких ліквідували в Україні, вдалося ідентифікувати. У список входять десантники, морські піхотинці і спецназівці.