Росіяни втратили десятки артсистем та ББМ за добу, - Генштаб

Серед втрат ворога у техніці, зокрема 23 артилерійські системи.

Російська окупаційна армія зазнала чергових втрат на війні проти України, йдеться про понад тисячу загарбників.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 613 тис. 590 (+1200 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 574 (+3) одиниці танків, 16 тис. 722 (+23) бойові броньовані машини, 17 тис. 572 (+23) артилерійські системи та 1 тис. 175 (+1) реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, йдеться про 940 (+1) засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 тис. 453 (+84) безпілотника оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 556 крилатих ракет.

У цьому переліку також 28 кораблів/катерів, підводний човен, 23 тис. 763 (+57) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 967 (+2) одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними БпЛА.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА "Shahed-131/136", чотири – локаційно втрачені (упали самостійно). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях", - зазначили у пресслужбі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними "Інституту з вивчення війни", російська влада на тлі Курської операції створює нові добровольчі загони територіальної оборони.

В Інституті зазначають, що це свідчить про небажання правителя Росії Володимира Путіна серйозніше протидіяти вторгненню та проводити мобілізацію через ризики суспільного невдоволення або масштабної передислокації військ, що зірве наступальні операції Росії на сході України.

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