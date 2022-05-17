Найбільші втрати противника на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів з 24 лютого.

Як зазначено у зведенні, втрати ворога серед особового складу приблизно склали 27900 осіб. 200 окупантів було ліквідовано за останню добу.

Крім цього, у війні проти України окупанти втратили:

танків ‒ 1235 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць;

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць;

РСЗВ – 198 (+3) одиниць;

засобів ППО – 90 (+1) одиниць;

літаків – 201 (+1) одиницю;

гелікоптерів – 167 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць;

крилатих ракет – 97 одиниць;

кораблів/катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+1) одиниці.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - наголосили в Генштабі.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про "прокол" окупантів на Луганщині. У районі Гірського в Луганській області російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

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