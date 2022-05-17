Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів з 24 лютого.
Як зазначено у зведенні, втрати ворога серед особового складу приблизно склали 27900 осіб. 200 окупантів було ліквідовано за останню добу.
Крім цього, у війні проти України окупанти втратили:
- танків ‒ 1235 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць;
- артилерійських систем – 578 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 198 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 90 (+1) одиниць;
- літаків – 201 (+1) одиницю;
- гелікоптерів – 167 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць;
- крилатих ракет – 97 одиниць;
- кораблів/катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 (+1) одиниці.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - наголосили в Генштабі.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про "прокол" окупантів на Луганщині. У районі Гірського в Луганській області російські окупанти зазнали втрат і відійшли.