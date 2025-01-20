За попередньою оцінкою, її не можна відновити.

Збройні сили України успішно вдарили по російській радіолокаційній станції, яка знаходилася на окупованій частині Херсонської області.

Фотографії наслідків та деталі атаки публікує Telegram-канал "Досье Шпиона". За його даними, уражена 18 січня станція 1Л119 "Небо-СВУ" належала одному з підрозділів 90-ї зенітної ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Сухопутих військ РФ.

В атаці задіяли три ударних безпілотних літальних апаратів. За попередньою оцінкою, станція не підлягає відновленню. Також під час цього удару росіяни втратили дизельну електростанцію "ДЕС ЕД3х30-Т400-1РА1М6".

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Втрати Росії в Україні

Окупаційна армія РФ щодня втрачає на фронті своїх солдатів та техніку. Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати особового складу загарбників склали вже понад 818 тисяч солдатів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у 2024 році Росія втратила більше військовослужбовців, ніж за попередні роки повномасштабної війни.

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