Супротивник за добу втратив два дрони-шпигуни, зазначили у Генштабі.

Українські воїни за добу поцілили у низку важливих ворожих цілей, зокрема, українські артилеристи й ракетники уразили два склади боєприпасів, стільки ж складів пально-мастильних матеріалів та один пункт управління.

Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження військової техніки та живої сили супротивника, з яких п'ять - по зенітно-ракетних комплексах, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил нашої держави, опублікованому у середу ввечері, 17 травня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили... шість районів зосередження живої сили, ...один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожих цілі", - зазначили у Генштабі.

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За його даними, також наші воїни ліквідували два безпілотники-шпигуни супротивника типу "Орлан-10".

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 17 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжує зосереджувати ключові зусилля на Авдіївському, Мар’їнському, Бахмутському й Лиманському напрямках. За даними Генштабу, на цих напрямках упродовж минулої добу було 55 боїв. У Генштабі додали, що Мар’їнка й Бахмут залишаються в епіцентрі бойових дій.

Варто зазначити, що росіяни на українській землі вже зазнали колосальних втрат. Загальні втрати РФ на 17 травня становлять 200 590 окупантів. Також знищено, у тому числі 2 748 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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