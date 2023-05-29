Супротивник розмістив військовий об’єкт у лісі на Лиманському напрямку, зазначили у ДПСУ.

У Донецькій області безпілотники українських прикордонників у лісі виявили військовий об’єкт російських загарбників, який був ретельно замаскований, і його ліквідували бійці Збройних сил України.

На Лиманському напрямку було знищено ворожий склад боєприпасів, йдеться у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. "…Бавовна у Донецькій області: "Де русскій склад? - А нема!" - зазначили у ДПСУ.

Прикордонники додали, що після того, як військовий склад супротивника виявили безпілотники, по ньому вдарила артилерія нашої армії.

"На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів. Тут, у ліску, рашисти вирішили переховувати свої боєприпаси. Дарма. Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно, та й артилерія ЗСУ не схибила. Отож, складу нема - і питань нема. Хоча… судячи із зафільмованої детонації, запитання все ж було: "Ґдє баєпріпаси?" - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 29 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог вперше за довгий час пішов в атаку на Шахтарському напрямку. Крім того, супротивники продовжують атакувати захисників нашої держави на Куп'янському напрямку, де активізувалися лише в останні дні. Також було гаряче на Бахмутському напрямку та біля Мар'їнки.

Росіяни на нашій землі зазнають величезних втрат. Втрати Росії в Україні на 29 травня становлять 207 030 окупантів. Крім того, вже знищено 1056 ворожих крилатих ракет.

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