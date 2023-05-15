Окупанти намагалися заховати свою техніку, але безуспішно.

Українські захисники продовжують знищувати російський металобрухт. Артилеристи яскраво минуснули самохідний міномет окупантів калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".

"Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади точним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська-машина намагалася втекти від "очей" наших захисників, але влучні артилеристи високоточним пострілом знищили ворожу техніку", - йдеться у повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ в Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах чітко видно, як російська техніка намагається загубитися серед дерев у лісосмузі, але спроба провальна. Українські артилеристи за допомогою дрона "ловлять" ціль та влучно б'ють по ворожому "Тюльпану". В результаті влучного удару самохідний міномет загарбників охоплює вогонь.

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Втрати Росії в Україні станом на 15 травня - останні новини

Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 199 460 осіб. При цьому бійці Сил оборони перетворили на металолом тисячі одиниць російської техніки, в тому числі 3137 артилерійських систем.

У свою чергу в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО і скупченню живої сили в Скадовському районі.

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