Також ліквідовано понад 20 одиниць ворожої техніки та озброєння.

На Таврійському напрямку українські військові протягом минулої доби знешкодили ще понад 200 російських окупантів, знищили понад 20 одиниць їхньої техніки та склади боєприпасів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський наголосив, що на цьому напрямку впродовж минулої доби ворог 14 разів атакував українські позиції та здійснив 690 обстрілів, завдав одного ракетного та 21 авіаудару.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 1 тис. 439 вогневих завдань. Відтак, за добу вдалося знешкодити ще 204 російських окупантів, з яких ліквідовано - 67, а поранено - 137.

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Крім того, українським військовим також вдалося знищити 22 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, йдеться про танк, чотири броньовики, три артилерійські системи та міномети, реактивну систему залпового вогню, два протитанкові ракетні комплекси, два безпілотники, 11 одиниць автомобільної та дві - спеціальної техніки.

Також було знищено дев’ять складів боєприпасів та три інших важливих об'єкти противника.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби ЗСУ вдалося скоротити чисельність російського війська ще на 480 окупантів та знищити десятки одиниць озброєння та техніки ворога.

Зокрема, за добу знищено кілька десятків ворожих танків та бойових броньованих машин, понад 20 артилерійських систем, 12 безпілотників та 26 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 258 820 своїх військових та понад 33 тис. одиниць техніки та озброєння.

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