Міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував "капітальну розбудову" ядерних сил країни-окупанта. Цим його відомство займеться у 2023 році.
"Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил", - цитує Шойгу російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Крім того, він заявив, що окупанти в Україні тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії. Насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".
Шойгу наголосив, що росіяни також "вдосконалюють контрбатарейну боротьбу як одне з основних завдань вогневого ураження противника". Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".
Війна в Україні: ядерна загроза
З початку повномасштабної війни Росії проти України в Москві не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни.
Так, на початку листопада 2022 року президент країни-агресора Володимир Путін насторожив західних лідерів, згадавши про ядерні атаки Сполучених Штатів Америки в 1945 року на Хіросіму і Нагасакі. Про застосування ядерної бомби проти Японії Путін сказав у розмові з президентом Франції Макроном.
На тлі розгромних поразок окупантів в Україні до ядерних загроз знову вдалася і російська пропаганда. Чоловік топ-пропагандистки Маргарити Симоньян режисер Тигран Кеосаян заявив, що "ядерна країна не може програти в жодній війні", якщо вчасно піде на ядерний удар.
За даними ЗМІ, навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї проти України.