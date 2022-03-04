Він закликає Європу до негайних дій, адже "якщо буде вибух, - це кінець усім".

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про про обстріл Запорізької атомної електростанції наголошує, що жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

Про це він сказав у відеозверненні, викладеному у його Telegram-каналі.

"Європа зараз повинна прокинутися: горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто, вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися", - наголосив Зеленський.

Він нагадав про Чорнобиль і додав, що Росія "хоче це повторити і вже повторює".

"Там 6 енергоблоків!.. У Чорнобилі вибухнув один енергоблок!", - підкреслив президент.

Зеленський повідомив, що вже в'язався з партнерами України. "Я говорив вже з Шарлем Мішелем, з Шольцем, говорив з Дудою, говорив з президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гроссі, а також з прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо: жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки! Це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що російські пропагандисти погрожувати "засипати світ ядерним попелом". "Тепер це не загроза, тепер це реальність", - підкреслив глава держави і додав, що невідомо чим закінчиться пожежа на станції.

Зеленський наголосив, що українці завжди тримали АЕС у безпеці, "щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ".

"Треба зупинити російських військових негайно!.. Україна - це 15 атомних блоків: якщо буде вибух, - це кінець усім, кінець Європи! Це евакуація Європи! Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська! Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції!", - закликав Зеленський.