На Авдіївському напрямку зафіксовано збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів українських позицій.

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники нарощують систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області", - йдеться у зведенні.

При цьому на Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Водночас, на Авдіївському напрямку зафіксовано збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів українських позицій.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

Також на Сіверському напрямку підрозділи збройних сил РФ продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Помічено нарощування системи протиповітряної оборони на території Брянської області, додали у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Мелітополя Іван Федоров упевнений, що найближчим часом Херсон буде звільнений від російських окупантів.

Федоров також зазначив, що ЗСУ просунулися більш ніж на 10 кілометрів від Запоріжжя в бік Мелітополя.