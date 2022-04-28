Серед вже поранених українських бійців є жертви і заново постраждалі.

Протягом усієї минулої ночі окупанти скидали багатотонні авіаційні бомби на польовий госпіталь, який розташований на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. В результаті ударів загинули окремі поранені українські воїни, а інші отримали нові пошкодження.

Інформацією про удари рашистів поділився маріупольський підрозділ полку "Азов" в офіційному Telegram-каналі.

Росіяни спеціально скидали авіабомби, які здатні пробити будь-які бетонні споруди. А коли окупанти завдали ушкодження військовому польовому госпіталю, то почали інтенсивно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Як повідомив "Азов", серед вже поранених бійців є вбиті, заново постраждалі і контужені.

Через ворожі атаки частина будівлі військового госпіталю обвалилася, включаючи операційну. Тепер на території "Азовсталі" немає можливості лікувати бійців навіть в тих умовах, які були раніше.

"Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", — заявили в "Азові".

Представники полку закликали міжнародні організації відреагувати на дії Росії і показали на відео ситуацію в напівзруйнованому польовому госпіталі. Людям намагаються надавати допомогу в жахливих умовах, а в одного чоловіка рука трясеться настільки, що він ледь тримає пляшку з водою.

Нагадаємо, за даними тимчасово виконуючого обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського ("Волини"), на території "Азовсталі" перебувало понад 600 поранених українських бійців. Вчора він попросив застосувати до військових і мирних жителів у заблокованому Маріуполі процедуру "екстракшен". Це екстрена евакуація за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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