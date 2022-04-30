Обидві сторони зараз дотримуються режиму тиші.

В Маріуполі вдалося дістати з-під завалів на території "Азовсталі" двадцять цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група повинна була відправитися в Запоріжжя. Зараз у майже повністю зруйнованому місті дотримується режим тиші.

Подробицями евакуації поділився заступник командира маріупольського "Азова" Святослав Паламар з позивним "Калина" в офіційному Telegram-каналі полку.

За словами бійця, цілу ніч територію "Азовсталі" обстрілювала ворожа артилерія, через що виникли нові завали і руйнування. Режим тиші повинен був дотримуватися з 6 ранку, але почався на 5 годин пізніше. Зараз бойові дії дійсно не ведуться — обидві сторони припинили вогонь, про що повідомив Паламар.

Евакуаційну колону, до якої увійшли співробітники ООН, чекали о 6 ранку. Однак вона прибула із запізненням більш ніж на 12 годин.

"Станом на 19:40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки і діти. І ми сподіваємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме в Запоріжжя — на підконтрольну Україні територію", — продовжив Паламар.

Зараз бійці "Азова" продовжують діставати жителів Маріуполя з-під завалів за допомогою тросів. Захисники міста рятують літніх людей, жінок і дітей.

"Щодо поранених. Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги. Але нам невідомо, чому саме їх не забирають, і про них зовсім не йде мова — щодо їх евакуації на підконтрольну Україні територію", — підсумував Паламар.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, ворог використав режим тиші, щоб просунутися вперед на рубежах навколо "Азовсталі". Спроба вийшла невдалою. Сьогодні у міській раді Маріуполя повідомили, мовляв, з'явилася надія на евакуацію.

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