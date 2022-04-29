Він наголошує, що російські окупанти "вбили більше 20 тисяч місцевого населення в Маріуполі".

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко сподівається, що відбудуться "перемовні процедури" і вдасться узгодити евакуацію людей з Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо цивільного населення в Маріуполі, зокрема на території заводу "Азовсталь", міський голова зауважив, що воно "вимірюється сотнями".

"Вони вимушені були ховатися у бомбосховищах і чекають на евакуацію, яку ми також чекаємо. І маємо надію, що все ж хоч чогось трішечки людського є у тих ворожих сил, які притиснули наше місцеве населення до цих бомбосховищ, і що відбудеться ця евакуація, і буде цей порятунок життя місцевого населення міста Маріуполь", - сказав Бойченко.

Він підкреслив, що йдеться про значну кількість жінок, дітей та літніх людей.

"Ми просимо, залучаємо сьогодні всі наші міжнародні співробітництва і нашу міжнародну експертизу і знання. І все цивілізоване суспільство об'єдналося заради цієї цілі. І чекаємо, що ті сьогодні перемовні процедури, які і досі тривають, що вони відбудуться, і буде цей порятунок життя, і відбудеться ця евакуація з міста Маріуполя", - наголосив мер.

Бойченко підкреслив, що на "Азовсталі" "майже немає" їжі, води та ліків. "Там вже рахунок йде не на добу, а на години", - сказав він.

Також щодо ситуації в місті загалом міський голова зауважив, що "ворог як руйнував, так і продовжує руйнувати місто". "Як застосовував, так і продовжує застосовувати надважке озброєння. Скидає авіаційні бомби", - зазначив Бойченко.

Він нагадав, що 28 квітня авіаційні бомби були скинуті на шпиталь на заводі "Азовсталь", що має ознаки військового злочину. "Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже вона за 600", - сказав мер.

Бойченко підкреслив, що російські окупанти "вбили більше 20 тисяч місцевого населення в Маріуполі".

Мер також повідомив, що місцеве населення у населених пунктах біля Маріуполя примусово залучають до робіт на братських могилах.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Окупанти не припиняють завдавати артилерійських і авіаційних ударів по місту. Меткомбінат "Азовсталь", де перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

27 квітня у Маріупольській міській раді повідомили, що на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних.

За інформацією Reuters, Україна сподівається сьогодні евакуювати мирних жителів, які залишаються на "Азовсталі" разом з обороняючими місто бійцями.