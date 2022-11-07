Начальник прикордонників зі Зміїного заявив, що на острові перебували 80 оборонців.

Керівник прикордонної застави на Зміїному Богдан Гоцький розповів, як українські захисники острова потрапили у полон на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як він згадав в розмові з виданням УП, 24 лютого вночі російський військовий корабель почав перекривати маршрути руху для цивільних суден.

Війна прийшла на острів близько третьої ночі 24 лютого голосом російського військового корабля. Правда, це було не те відоме на весь світ звернення до захисників Зміїного.

Начальник прикордонників зі Зміїного заявив, що на острові перебували 80 оборонців:

близько 30 прикордонників;

трохи більше 40 морпіхів 35-ої бригади;

кілька бійців Сухопутних військ та Військово-повітряних сил.

Перебували там і цивільні люди: начальник маяка, його помічник, кілька комунальників тощо.

Коли зрозуміли, що "щось" готується з боку РФ, всіх підняли за тривогою.

"Тому всім роздали озброєння і розставили на позиції. Правда, у нас же яке озброєння: нічого важкого не було, так – "стрілкотня", зенітка і все", – розповідає Гоцький.

О 6 ранку росіяни почали словесний "штурм" захисників Зміїного - зверталися до них та закликали здатися, зв'язавшись за допомогою "16 каналу" - міжнародного відкритому каналу зв'язку для суден.

Після трьох годин вмовлянь російські окупанти перейшли до залякувань "знищенням", якщо українські військові не погодяться на співпрацю. Тоді ж на горизонті з'явилося патрульне судно "Василь Биков", а згодом до нього приєднався сумнозвісний крейсер "Москва".

Тоді відкрив вогонь "Василь Биков", та снаряди не долетіли й упали в море. Коли й це не подіяло на захисників Зміїного, Росія підняла в небо штурмовики. Окупанти почали авіанальоти на острів, використовуючи Су-27 і Су-34.

Жертв після обстрілів не було, але атмосфера була гнітючою, тому вся лють оборонців Зміїного виплеснулась у "послання" російському військовому кораблю.

Після чергового обстрілу, десь за годину після того, як "Москва" була послана, з островом зник зв'язок, а кораблі з російськими десантниками захопили Зміїний. Увесь гарнізон і цивільні з острова потрапили в полон.

Більшість українських полонених зі Зміїного досі не повернулись в Україну. За даними видання "Ґрати" станом на вересень, ще 48 захисників острова перебувають у полоні.

Захоплення та звільнення острова Зміїний

Російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022-го.

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. У Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

4 липня в ОК "Південь" поінформували, що на острів Зміїний доставлено український прапор.

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