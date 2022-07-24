Вони навчили їх користуватися підводними апаратами "в стилі Джеймса Бонда".

У підготовці до повернення острова Зміїний українським військовослужбовцям допомагав британський спецназ.

Про це пише The Sun.

Особлива човнова служба (підрозділ спеціального призначення Королівського військово-морського флоту Великої Британії) прибула в Україну для навчання українського 73-го Військово-Морського центру спеціальних операцій. Їм показали, як користуватися підводними апаратами "в стилі Джеймса Бонда".

Ці транспортні засоби, відомі як водолазні рухові установки або морські скутери, призначені для перевезення водолазів із загону бойових плавців або морського спецназу під водою на великі відстані.

З їх допомогою українські водолази обстежили узбережжя на наявність протипіхотних мін, а потім дали сигнал основній групі атакувати російський гарнізон.

Як повідомляв УНІАН, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ росіяни захопили острів Зміїний у Чорному морі.

У ніч на 30 червня українські військовослужбовці провели вогневу атаку по Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Після цього окупанти покинули острів, назвавши це "жестом доброї волі".

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.

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