Піхотинці 31-ї бригади розповіли про життя під землею та небезпеку "поганого миру".

Виснажені українські піхотинці продовжують тримати свої позиції, попри постійну небезпеку та невизначеність щодо майбутнього війни. Богдан і Іван із 31-ї бригади провели понад 60 днів у крихітному підвалі, куди сховалися після зіткнення з групою окупантів на Покровському напрямку. Їхнє виживання залежало від безпілотника, що доставляв провізію, та від того, чи залишаться вони непоміченими ворогом.

В інтервʼю The Guardian піхотинці поділилися доволі похмурими думками про ситуацію на фронті та прогнозом щодо завершення війни.

"Я зараз не можу нормально спати. Для мене тут занадто тихо", - зізнається Богдан, який пішов на фронт добровольцем у 2022 році.

Відео дня

Новий мирний план викликав лише обурення

Поки солдати сиділи під землею, з’явилися чергові пропозиції мирної угоди. Вона передбачала передачу всієї Донецької області, відмову від окупованих територій та остаточне "ні" вступу до НАТО. В Україні цей план назвали фактичною капітуляцією, а оновлений варіант Москва все одно відкинула.

На запитання про можливість поступок сержант Андрій відповів різко:

"Ви хочете, щоб я був чесним? Це лайно".

Його товариші тільки засміялися у відповідь - усі думали так само.

Росія змінює тактику: від танкових атак до дрібних груп

Поширення безпілотників повністю змінило характер боїв. Російські танкові удари, масові у 2023 році, практично зникли. Натомість противник просувається малими групами по двоє-троє, намагаючись уникати виявлення. Командир батальйону Руслан пояснює: тепер росіяни шукають слабкі місця і точково атакують.

"Їхня ймовірність бути знищеними - 95%, якщо ми їх побачимо", - каже він, але визнає, що туман і дощ дозволяють ворогу накопичувати сили непомітно.

"Пустиш під стіл - вилізе на стіл"

Попри втому, бійці переконані: після всіх жертв Україна не може погодитися на невигідний мир.

"У нас в Україні є приказка: якщо ти пустиш кота під стіл, він з’явиться на столі. Те саме стосується і Путіна", - каже Богдан, витираючи бруд із рук.

Піхотинці знають: якщо Україна відмовиться боротися, саме вони першими заплатять за це життям. Але поки вони тримають позиції, вибір для них очевидний.

Відповідаючи на запитання, чи готові вони ризикувати своїм життям протягом ще 60 днів на позиціях, Богдан відповів: "Який у нас є вибір?".

Війна в Україні - надії на мир

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні добігає кінця, але останні "10 метрів" будуть дуже тяжкими.

Натомість віце-президент США Джей Ді Венс пообіцяв, що у найближчі кілька тижнів у питанні завершення війни в Україні очікуються "хороші новини".

Вас також можуть зацікавити новини: