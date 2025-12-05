За його словами, у Білому домі були дійсно впевнені в тому, що це буде "найлегша війна", яку потрібно буде припинити.

Віце-президент США Джей Ді Венс пообіцяв, що найближчим часом з питання завершення війни в Україні очікуються "хороші новини".

В інтерв'ю NBC News він заявив, що в цьому питанні досягнуто великого прогресу, хоча й "не досягли фінішної межі". Водночас він зазначив, що зберігає оптимізм у цьому питанні.

"Думаю, є надія - сподіваюся, у найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті", - заінтригував Венс.

Він також назвав нездатність укласти угоду про припинення війни Росії з Україною одним із головних своїх розчарувань на посаді віцепрезидента.

"Послухайте, російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому", - сказав він.

При цьому він підтвердив, що в Білому домі були дійсно впевнені в тому, що це буде "найлегша війна", яку потрібно буде припинити.

"І якби ви, знаєте, поставили мир на Близькому Сході вище, ніж мир у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли", - заявив він.

Мирні переговори щодо України

Нещодавній візит посланців президента США Дональда Трампа до Москви не привів до жодних результатів, оскільки російський диктатор Володимир Путін відмовився від мирного плану з припинення війни проти України.

Після цього секретар РНБО Рустем Умеров і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до США для проведення переговорів з американською делегацією.

Водночас видання Spiegel пише, що президент Франції Еммануель Макрон побоюється, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів із РФ. Зокрема в питанні українських територій, окупованих Росією. Також США можуть не надати ясності щодо післявоєнних гарантій безпеки України.

