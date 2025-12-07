Залишилось вирішити питання щодо територій і контролю над ЗАЕС.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні добігає кінця, але останні "10 метрів" будуть дуже тяжкими.

"Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до цілі завжди проявляється справжнє тертя війни. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань", - заявив Келлог на Форумі національної оборони Рональда Рейгана.

За його словами, для досягнення остаточного результату залишилось вирішити два питання – щодо територій, зокрема, Донбасу, а також Херсонської і Запорізької областей і контролю над Запорізькою АЕС.

Відео дня

Він переконаний, що якщо вирішити ці два питання, то "решта владнається досить добре".

Келлог також наголосив, що масштаб війни в Україні "безпрецедентний".

"Радянський Союз залишив Афганістан після втрати 20 тисяч. Ми залишили В'єтнам після втрати 12 тисяч. Росія та Україна втратили понад два мільйони. Це жахливі цифри, тому нам потрібно покласти край конфлікту", - додав він.

За його словами, зараз потрібно просто почекати та подивитися, але, на його думку, завершення війни "дійсно близько".

Війна в Україні - останні новини

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс пообіцяв, що у найближчі кілька тижнів у питанні завершення війни в Україні очікуються "хороші новини".

Видання Axios писало, що президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з радниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони зокрема обговорили питання територій та повоєнних гарантій безпеки. При цьому, за даними джерел видання, переговорна команда президента США змогла домогтися від Києва і Москви поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

