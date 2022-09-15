У росіян немає достатнього запасу ракет, щоб вдарити по "спорудах, що містять небезпечні сили" й викликати техногенну катастрофу.

Удар РФ по Кривому Рогу гіперзвуковими ракетами "Кинджал" показав, що росіян "цікавлять" навіть не українські енергетичні об’єкти, а ще "тотальніше" - "споруди, що містять небезпечні сили", удар по яких може спровокувати техногенну катастрофу і тяжкі втрати серед мирного населення.

Про це у Facebook розповів військовий аналітик видання Defence Express Іван Киричевський.

Однак для такої мети у росіян немає достатнього запасу ракет. Тільки 14 вересня Росія відстріляла сім гіперзвукових ракет "Кинджал" з власних запасів, скоротивши їх до 28 одиниць.

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"Але що стосується КР інших типів, тут варто пам’ятати таке – наша ППО збиває іноді більше ракет, аніж встигає офіційно повідомити. І не кожна ракетна атака рашистів для них завершується результативно, м’яко кажучи. Наприклад, як пам’ятаємо, увечері 11 вересня росіяни відстріляли сумарно 12 ракет типів Х-101 та "Калибр", із 9 було збито, інші 3 – влучили по об’єктам енергетики", - повідомив Киричевський.

Він наголосив, що відстріл крилатими ракетами за попередні дві доби не дав ворогу жодного відчутного результату: "Скоріше навпаки – наша ППО збила мінімум 7 із цих ракет".

"Плюс – після вчорашньої атаки "Кинджалами" по Кривому Рогу наша ППО відбила спробу ракетної атаки рашистів по Одещині та повторного удару по Криворізькому району, однак статистика збитих ракет – поки невідома", - зауважив аналітик.

Киричевський наголосив, що наша ППО робить все можливе, щоб максимально "сточити" ракетний запас росіян, відповідно – обмежити можливості Кремля для ударів по критичній інфраструктурі України.

Однак Україні потрібне нове озброєння, щоб захистити цивільне населення подальших ударів крилатими ракетами.

Киричевський вважає контрпродуктивною позицію бити російські міста у відповідь - хоч би тому, що у США поки що нема відповідних засобів "доставки бавовни" вглиб території РФ.

Продуктивніше в даному випадку вести мову про те, що нам потрібен "паритет у відбитті нападу".

"РФ має літаки радіолокаційного дозору А-50 та ЗРК, що (начебто) здатні збивати балістичні цілі та ракети з гіперзвуковою швидкістю. А от Україна літаків радіолокаційного дозору та ЗРК для знищення швидкісних ракет – досі не має. Хоча, наприклад, британська преса уже обережно піднімає тему, що нам потрібні не тільки західні винищувачі, але й AWACS до них", - зауважив Киричевський.

Аналітик додав, що навіть кілька протиракетних комплексів Patriot чи THAAD, які коштуюьть декілька мільярдів доларів, в перспективі є дешевним варіантом, "аніж інвестиції у декілька десятків мільярдів доларів на відновлення того, що встигнуть ще зруйнувати ракети РФ".

Як писав УНІАН, ввечері, 15 вересня, росіяни завдали ударів крилатими ракетами "Кинджал" та "Іскандер" по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В результаті атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Одна з ракет влучила у міський водогін 600 мм, сталась велика аварія. Мешканців кількох підтоплених районів евакуювали.

Наразі наслідки частково ліквідовані. Рівень води станом на ранок 15 вересня значно знизився.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.

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