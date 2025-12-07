Він поділився, що не знайшов для себе відповідь, звідки у росіян таке нелюдське ставлення до інших.

Не можна віддавати Росії території Донецької і Луганської областей України, сподіваючись, що це покладе край війні.

Про це сказав в інтерв’ю "Українській правді" Юрій Шаповалов, лікар із Донецька. Його росіяни арештували в 2018 році за звинуваченнями у шпигунстві. У серпні цього року, після 7 років і 7 місяців неволі його повернули додому в рамках обміну.

Він наголосив, що йому абсолютно незрозуміла позиція, коли хтось допускає, що можна віддати Донецьку, Луганську області ворогу. "Дуже негативно ставлюсь до думки, що там живуть ментально чужі нам люди, що треба забути про цей регіон. Не можна віддавати території, сподіваючись, що це буде кінцем війни", - висловив переконання Шаповалов.

За його словами, ворог на цьому не зупиниться. "Росіяни – агресори, які проковтнуть і руку, і голову, якщо їм дати тільки палець. Ми вже бачили, що всі вчинки вони сприймають тільки як ознаку слабкості. Це їм ще більше розв'язує руки", - зазначив він.

Загалом, на думку лікаря, війна, з якою зіткнулась Україна, це "щось ненормальне, аномалія". Але, за його словами, при нинішньому диктаторському режимі в Росії, українцям на мир сподіватися не доводиться.

"Поки Путін у Кремлі, марно сподіватися на мир. Ключ до справжнього миру саме там. Після того, як тієї влади не стане, можливо щось зміниться. Хай там як, нам треба вірити в те, що зрештою все закінчиться саме так, як ми цього бажаємо", - наголосив Шаповалов.

За його словами, інколи в ув’язненні вдавалося почути українські новини і було розуміння, що Україна тримається, що українці чинять опір.

Він розповів, що досі не знайшов для себе відповідь, звідки у росіян таке нелюдське ставлення до інших. "Перед тим, як я особисто з цим не зіткнувся, в цілому до росіян нормально ставився. Ця війна й сама по собі ненормальна. Але те, як вони поводяться під час неї – за межами розуміння", - наголосив колишній в’язень Кремля.

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що війна в Україні добігає кінця, але останні "10 метрів" будуть дуже тяжкими. За його словами, для досягнення остаточного результату залишилось вирішити два питання – щодо територій, зокрема, Донбасу, а також Херсонської і Запорізької областей і контролю над Запорізькою АЕС.

Він переконаний, що якщо вирішити ці два питання, то "решта владнається досить добре".

