Загарбник розповів, що хоче звільнитися, але це неможливо.

Окупант несподівано зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували російські загарбники.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

Під час спілкування з дівчиною загарбник розповів, що у списку його пріоритетів спочатку йшов інститут, а потім армія. Однак зараз він опинився на межі відрахування.

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Окупант радий б звільнитися, але всі його "морозять". За його словами, командування не задоволене його службою.

"Заходить заступник по тилу, починає ставити тупі питання. Він каже: "Ти ж вдягнув ці погони". Я кажу: "Звільніть мене. Відправте мене в Росію". Я тільки цього і чекав", - каже загарбник.

За його словами, звільнитися зараз вкрай важко. Нікого не випускають в Росію. Дівчина намагається підбадьорити окупанта, наголошуючи на тому, що він "батьківщину захищає".

"Яку батьківщину я захищаю? Тут бабусю бачу - мені соромно їй в очі дивитися. У неї був нормальний будинок. Ми прийшли - його просто на клаптики", - каже він.

Раніше голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповідав, що велика кількість російських окупантів ходять в атаки під дією наркотиків.

Також, за його словами, втрати Росії на війні в Україні разом з пораненими військовими можуть становити понад 150 тисяч особового складу.

Повідомлялося також, що вийшов указ російського президента Володимира Путіна про збільшення армії на 137 тисяч осіб. Експерт Михайло Самусь зазначав, що це "фактично часткова мобілізація без оголошення мобілізації".

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