Окупанти з триколором 'засвітились' у Янтарному під Кураховим: чи окупували село

Російські ресурси скрізь позначають населений пункт окупованим, але ця інформація потребує уточнення.

Російські пропагандисти заявили про захоплення населеного пункту Янтарне, що на заході від раніше окупованого Курахового Донецької області. Відео, на якому троє окупантів встановлюють російський триколор нібито у Янтарному опублікував вчора топ-пропагандист Володимир Соловйов.

За його словами, на кадрах нібито окупанти зі штурмового загону 10-го танкового полку 20 дивізії армії РФ. Троє прапороносців встановлювали російський прапор без бронежилетів та шоломів, вогонь по них не вівся. Російські ресурси вже позначають Янтарне окупованим.

Водночас український аналітичний проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті, заявив, що ситуація в Янтарному потребує уточнення. Заяви про захоплення населеного пункту аналітики не можуть ні спростувати, ні підтвердити.

Відео дня

"Примітно, що росіяни без засобів індивідуального захисту, що свідчить про відсутність активних бойових дій поруч", - зазначає проєкт.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні цей населений пункт не згадує, повідомляючи лише про бойові дії в районі Костянтинопольського, розташованого на південний схід від Янтарного.

У ранковому зведенні оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" повідомляє, що у районі Янтарного тривали штурмові дії із застосуванням бронетехніки.

"Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати чисельну перевагу та розвинути наступ", - додали у "Хортиці".

Війна в Україні: важливі новини

"Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед військових, які перебувають на Покровському напрямку, повідомляє, що росіяни обходять Покровськ та наближаються до Дніпропетровської області.

Ворог рухається в напрямку селищ Котлине та Удачне, розташованих на трасі Межова-Покровськ, яка є важливою логістичною артерією Сил оборони.

Тим часом на Курщині Сили оборони України взяли в полон двох військових з Північної Кореї. Бійці з КНДР були поранені, їх доставили у Київ, де з ними спілкуються слідчі Служби безпеки України.

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