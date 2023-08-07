Гуменюк не виключає, що росіяни здатні менше, ніж за пару діб, підготуватися до нового повітряного терору України.

Найближчими днями ворог не застосовуватиме масовані ракетні і дронові атаки по Україні, але можуть бути точкові удари.

Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначає, потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу: "Йдеться про ракетні масовані удари. Але тут треба бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно вони можуть застосовувати точкові поодинокі ракетні удари", - наголосила вона.

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При цьому Гуменюк закликала українців не розслаблялися.

"Літній період, спека дуже суттєво впливає на психологічний стан людей, вони розслабляються і, відпочивши за вихідні, відчувають, що життя налагодилось. Дуже всім того бажаю, але треба розуміти, що ворог продовжує нас тероризувати", - зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що зараз жодного ракетоносія в Чорному морі немає. За її словами, ймовірно, вони переспоряджаються, злагоджують свої дії з авіацією, розвідкою.

"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони, скоріш за все, будуть використовувати або балістичні загрози, а це також спосіб психологічного терору, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі. Хоча їм може бути потрібно менше часу, ніж пара діб", - зазначає Гуменюк.

За її словами, одна ніч в спокійному режимі означає, що вже всі набралися сил.

Армія РФ атакувала низку регіонів України - що сталося цієї доби

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, ворог за останню добу завдав 30 ракетних ударів, 52 авіаційних удари, 75 ударів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В ніч на 7 серпня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.

Вибух пролунав у Синельниківському районі, виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наслідки атаки з'ясовуються.

Сьогодні російська армія розстрілювала житлові будинки у Херсоні. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що вночі кілька разів було атаковано всі райони обласного центру. Було влучання по багатоквартирному будинку. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення різної ступені важкості.

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