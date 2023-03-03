Він наголосив, що західним партнерам України слід готувати плани на довгий період через те, що країна-агресор залишається "під боком".

Європейський Союз допомагатиме стримувати російську агресію після вступу України до цього об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

За словами Левітса, Литва підтримує мирний план президента України, який складається з десяти кроків.

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"Мирна формула – це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права та передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Без цього мир не буде довготривалим, а нам потрібен довготривалий мир", - сказав він.

Він наголосив, що західним партнерам України слід готувати плани на довгий період через те, що країна-агресор залишається "під боком".

"Коли Україна увійде до складу європейської родини, ми також будемо допомагати стримувати Росію від подальших агресій", – сказав президент Латвії.

Також Левітс зауважив, що після війни Україна обов'язково має стати країною-членом НАТО, вона матиме одну з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. Вже 23 червня Україна отримала статус кандидата на членство.

2 лютого 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес, який Україна демонструє у виконанні рекомендацій. Навесні планують представити усну оцінка щодо виконання Україною семи вимог, а восени - буде великий письмовий звіт.

Литовський політик, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс вважає, що якщо переговори почнуться цього року, то вже у 2029 році Україна цілком реально може стати членом Євросоюзу.

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