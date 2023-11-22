Багато біженців з України виявилися заручниками обставин в Ізраїлі.

Деякі українці, ховаючись від жахів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, поїхали за кордон. Частина громадян України знайшли притулок в Ізраїлі, де війна їх все ж наздогнала

Мешканка Маріуполя Тетяна Прима розповіла виданню Politico, що думала, що залишила бомби в минулому, коли втекла з України понад півтора роки тому, після того як Росія зруйнувала її місто Маріуполь. Разом з пораненим чоловіком і маленькою дочкою 38-річній жінці вдалося врятуватися на півдні Ізраїлю.

Спокій, який вона поступово відновлювала, знову порушився 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вторглися в країну.

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"Всі ці звуки війни, які ми чуємо зараз, іноді спрацьовують як спусковий гачок, викликаючи спогади про те, що ми пережили в Маріуполі", - сказала вона. "Важко розуміти, що саме ти відповідаєш за свою дитину, хочеш для неї кращого, і в якійсь мірі відчувати, що ти її підвів".

З моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, за даними Центрального статистичного бюро та гуманітарних організацій, понад 45 тисяч українців знайшли притулок в Ізраїлі. Більшість з них, як і Прима, потихеньку збирали залишки свого життя і шукали способи впоратися з труднощами, коли в Ізраїлі почалася війна. Тепер вони знову переживають свою травму.

Деякі виїхали з Ізраїлю, але багато хто залишився, не бажаючи знову тікати від війни. Більшість українців залишилися без систем особистої підтримки через обмеження на збори. Інші втратили надію на возз'єднання з близькими, яких вони залишили.

7 жовтня, коли бойовики ХАМАС здійснили напад, вбивши близько 1200 людей і захопивши близько 240 заручників, Прима прокинулася від звуків тривоги. Вона живе в прибережному місті Ашкелон, розташованому в декількох кілометрах від сектора Гази. Тут постійно чути звуки авіаударів і обстрілів, оскільки Ізраїль продовжує наступ. Вона описує це як "дежавю", що нагадує їй ранок у Маріуполі, який назавжди змінив її життя.

Маріуполь - одне з найбільш постраждалих міст України, його обстрілювали протягом декількох тижнів, коли люди шукали їжу, воду і тепло й були відрізані від світу, не маючи телекомунікацій. За її словами, в перші тижні війни готували їжу на багатті, використовували сніг, щоб добути питну воду, і ховалися у родичів на околиці міста.

Але обстріли посилилися, і ракети стали падати все ближче. Після того як її чоловікові відірвало руку, коли він ходив за водою, вона вирішила виїхати.

Сім'я приєдналася до колони машин, що тікали з міста, проїжджаючи повз трупи, на які падав чорний попіл від авіаударів. Вони пройшли через незліченні російські блокпости і до квітня 2022 року прибули до Ізраїлю, де в Ашкелоні жили родичі її чоловіка. На півдні країни живе багато українців. Там велика російськомовна громада, а орендна плата нижче, ніж в інших великих містах.

Жителі Ашкелона звикли до періодичних ракетних обстрілів з Гази, але в ході війни число обстрілів зросло. Сирени повітряної тривоги звучать постійно. Хоча більшість ракет перехоплюється, за час війни близько 80 впали на населені пункти або поля, що становить майже третину всіх ракетних обстрілів Ізраїлю з боку ХАМАС.

Звуки обстрілів нагадують Примі пережите в Україні, однак, говорячи про війну в Ізраїлі, вона зберігає спокій і впевненість у тому, що армія і система "Залізний купол" захистять її сім'ю.

Але війна посилила почуття ізоляції, каже вона. Її групи підтримки перемістилися в інтернет - особисті зустрічі через загрозу нападів обмежуються будівлями з бомбосховищами.

"Ці люди стикаються з величезною безнадією", - каже Коен Севенантс, фахівець з психічного здоров'я, який має досвід роботи в зонах конфліктів.

Севенантс та інші експерти попереджають, що коли люди, які не повністю оговталися від травматичного інциденту, зазнають повторної віктимізації, ця подія часто може виявитися ще важчою, з ризиком розвитку депресії та тривоги.

Організації, що займаються питаннями біженців, адаптували деякі свої програми, надаючи фінансову допомогу та приносячи продукти людям, які не відчувають себе в безпеці, залишаючи свої будинки. Але вони не можуть зробити все це, каже Оля Вайнштейн з організації "Проект Кешер", яка допомагає приблизно 6 тисячам людей, які втекли від війни в Україні, і привозить сім'ям продукти або видає продовольчі талони.

"Під ракетами дуже важко бути доступним для всіх", - говорить Вайнштейн. "Вони запитують, що буде далі... що буде з Ізраїлем, чи залишимося ми тут назавжди, чи залишимося ми живі, що буде з нашими дітьми?"

З початку війни деякі українці були змушені переїхати на територію Ізраїлю. Близько 100 дітей, які сховалися в єврейському домі в Ашкелоні, втекли незабаром після нападу ХАМАС в центр країни, говорить Яель Екштейн, представник Міжнародного братства християн і євреїв, філантропічної організації, яка надає підтримку дітям.

Це був другий випадок, коли вони були змушені покинути свій будинок менш ніж за два роки - в перші тижні тієї війни вони втекли з міста, розташованого недалеко від столиці України, і евакуювалися в Ізраїль. За словами Екштейн, вони насилу справляються з усім, що відбувається і запитують: "Раз вони тепер живуть в зоні бойових дій, чому вони не повертаються в Україну?".

За словами президента України Володимира Зеленського, в Газі застрягли й інші українці, з яких на даний момент евакуйовано 160 осіб. Незрозуміло, скільки їх залишилося в Газі, якою керував ХАМАС, де з початку війни загинуло понад 12 700 палестинців, переважно жінок та неповнолітніх.

В Ізраїлі Вероніка Чотарі думала, що побачить свою 18-річну дочку Терезу на канікулах. Минулого року її дочка залишилася в Україні, коли Чотарі переїхала до тихого центрального міста Петах-Тіква для лікування молодшої дитини від раку.

За її словами, до жовтня вона ніколи не чула там сирен. Тепер замість того, щоб планувати зустрічі, вони годинами переписуються з бомбосховища.

Евакуація українців з Гази - останні новини

Українські дипломати повідомили, що про евакуацію з сектора Гази попросили 367 українців. Ситуація в анклаві залишається вкрай важкою, а також повідомлялося, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації.

Таки перша група українців евакуювалася 7 листопада. Вони перетнули єдиний доступний пункт пропуску з Єгиптом "Рафах".

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