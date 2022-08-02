З часу запровадження на території України воєнного стану в активному розшуку перебуває 203 дитини.

Національна поліція з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого зафіксувала звернення про зникнення 4242 дітей.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, про це повідомила заступник глави МВС Катерина Павліченко.

"Станом на 1 серпня 2022 року до органів Національної поліції за період війни надійшли звернення про безвісне зникнення 4242 дітей. Вже 4039 дітей розшукали і це становить 95,2% від загальної кількості", - сказала Катерина Павліченко.

Вона зазначила, що найбільше звернень надходили з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

За словами Павліченко, з часу запровадження на території України воєнного стану в активному розшуку перебуває 203 дитини.

Як повідомляв УНІАН, в Україні запрацював державний портал для розшуку дітей "Діти війни", що допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Російської Федерації.

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